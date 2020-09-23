Казахстан подписал заявление о минимизации высокообогащенного урана

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - В рамках 64-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ было подписано Совместное заявление Министерства энергетики Республики Казахстан и Национальной администрации по ядерной безопасности департамента энергетики Соединенных Штатов Америки о минимизации высокообогащенного урана, сообщает пресс-служба Минэнерго РК, передает Kazakhstan Today.

В рамках Глобальной инициативы по снижению ядерной угрозы в настоящее время в Республике Казахстан ведутся работы по конверсии исследовательских реакторов. Основной целью этих работ является нераспространение ядерных материалов путем ликвидации высокообогащенного урана (ВОУ) и перевод исследовательских реакторов на низкообогащенное урановое (НОУ) топливо. Проекты реализуются совместно с организациями США, которые отмечают высокий уровень научно-технического потенциала и компетенций организаций Казахстана для выполнения этой сложной задачи, сообщили в ведомстве.

Учитывая важность реализации проекта, в рамках 64-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ было подписано Совместное заявление Министерства энергетики Республики Казахстан и Национальной администрации по ядерной безопасности Департамента энергетики Соединенных Штатов Америки о минимизации высокообогащенного урана.

Стороны подтверждают свое намерение продолжать совместные действия в поддержку общих целей по минимизации ВОУ, обеспечению ядерной безопасности и укреплению режима нераспространения ядерного оружия.

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