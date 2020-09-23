Активное участие в работе ГРЕКО станет трамплином для вывода противодействия коррупции в Казахстане на новый уровень

Алматы. 22 сентября. Kazakhstan Today - 21 сентября делегация Казахстана во главе с первым заместителем председателя Агентства по противодействию коррупции Олжасом Бектеновым в режиме онлайн приняла участие в открытии 85-го пленарного заседания Группы государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО), которое проходит в Страсбурге, Франция, передает Kazakhstan Today.

Мероприятие продлится до 25 сентября, сообщили в Антикоррупционной службе.

Открывая встречу президент ГРЕКО Марин Мрчела поприветствовал Казахстан в качестве нового 50-го члена. Со своей стороны, Олжас Бектенов выступил с приветственным словом в адрес всех участников заседания.

Важность активной работы в рамках ГРЕКО подчеркнута президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе совещания по противодействию коррупции, прошедшего 19 августа и в Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года.

ГРЕКО реализует свою миссию по совершенствованию антикоррупционных механизмов стран-участниц посредством проведения взаимных мониторингов на предмет соответствия международно-признанным стандартам в этой сфере. Первая оценка Казахстана с выработкой рекомендаций будет проведена в 2021 году.

Исполнение рекомендаций этой авторитетной европейской организации станет трамплином для вывода противодействия коррупции в Казахстане на новый уровень.

Активное участие в работе ГРЕКО позволит в дальнейшем ратифицировать Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и ряд других важных международных договоров. Членство в ГРЕКО также укрепит диалог с зарубежными партнерами в части экстрадиции преступников, возврата выведенных за рубеж активов", - отметили в ведомстве.

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