Активное участие в работе ГРЕКО станет трамплином для вывода противодействия коррупции в Казахстане на новый уровень

Мероприятие продлится до 25 сентября, сообщили в Антикоррупционной службе.
Открывая встречу президент ГРЕКО Марин Мрчела поприветствовал Казахстан в качестве нового 50-го члена. Со своей стороны, Олжас Бектенов выступил с приветственным словом в адрес всех участников заседания.
Важность активной работы в рамках ГРЕКО подчеркнута президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе совещания по противодействию коррупции, прошедшего 19 августа и в Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года.
ГРЕКО реализует свою миссию по совершенствованию антикоррупционных механизмов стран-участниц посредством проведения взаимных мониторингов на предмет соответствия международно-признанным стандартам в этой сфере. Первая оценка Казахстана с выработкой рекомендаций будет проведена в 2021 году.
Исполнение рекомендаций этой авторитетной европейской организации станет трамплином для вывода противодействия коррупции в Казахстане на новый уровень.
Активное участие в работе ГРЕКО позволит в дальнейшем ратифицировать Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и ряд других важных международных договоров. Членство в ГРЕКО также укрепит диалог с зарубежными партнерами в части экстрадиции преступников, возврата выведенных за рубеж активов", - отметили в ведомстве.
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