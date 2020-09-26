В Минздраве ответили на обращение Аружан Саин

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Кожахметов прокомментировал обращение уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин о нехватке лекарств для детей с редкими заболеваниями, передает Kazakhstan Today.

Очень долгое время в Казахстане и Министерстве здравоохранения не решается. Сейчас, я думаю, пришло время решить", - сказал Коджахметов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что сегодня утром состоялся телефонный разговор Министра здравоохранения с Аружан Саин, в ходе которого они договорились в понедельник встретиться и обсудить детали.

По его словам, проблема не решается долго в связи с тем, что необходимые лекарственные препараты не выходят на процедуру регистрации в Казахстане.

Их слишком мало реализуется, а вы знаете, у нас есть четкие правила: проводить бесплатную регистрацию лекарственных средств для кого-либо в виде исключения нельзя. В связи с тем что этот вопрос подняли на уровень правительства, сейчас этим вопросом будет заниматься детский омбудсмен и Минздрав. Может быть, удастся найти какие-либо решения в рамках рабочей группы", - пояснил Коджахметов.

Он рассказал, что все дети с такими редкими заболеваниями, как муковисцидоз, буллезный эпидермолиз, эпилепсия и другие, стоят на учете в МЗ. Им требуются очень дорогостоящие лекарства.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин написала в Facebook гневное письмо министру здравоохранения Алексею Цою. Обращение касается детей с редкими заболеваниями: муковисцидозом, буллезным эпидермолизом, эпилепсией и другими. По словам омбудсмена, маленьких пациентов не обеспечивают жизненно важными препаратами ни из средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, ни из местного бюджета. При этом чиновники лишь прикрываются "рядом причин", которые, считает Саин, нельзя назвать уважительными.

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