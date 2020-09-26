Президент посетил завод по производству легковых автомобилей

Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - Президенту показали процесс сборки автомашин и новый цех для производства автомобилей методом мелкоузловой сборки, который планируется открыть 15 октября, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , главу государства проинформировали, что проект осуществляется при поддержке государственных структур в Индустриальной зоне города Алматы. После ввода в эксплуатацию мощность предприятия на первом этапе составит 30 тыс. машин в год, на втором этапе - до 45 тыс. Общий объем инвестиций - более 28 млрд тенге, 30% из которых - собственные средства компании. Предприятие Hyundai Trans Kazakhstan создаст порядка 700 рабочих мест и простимулирует развитие смежных отраслей.

В перспективе инвесторы планирует построить завод по производству автокомпонентов, таким образом, компания достигнет поставленных целей по развитию отечественного автопрома - обеспечить более 51% локализации.

После осмотра объекта глава государства обсудил с резидентами индустриальной зоны вопросы поддержки частного предпринимательства и развития приоритетных отраслей промышленности.

В своем послании я обратил особое внимание на развитие предпринимательства в нашей стране. Более того, заострил внимание на том, что любое противодействие со стороны государственных органов развитию бизнеса, предпринимательства будет рассматриваться как преступление против нашего государства. То есть, другими словами, правительство, местные исполнительные органы должны всеми средствами помогать развитию предпринимательства. Это магистральное направление нашей экономической политики", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что ситуация в экономике страны вследствие пандемии по-прежнему непростая, выйти из кризиса можно только за счет совместных усилий государства и бизнеса. Созданы Агентства по стратегическому планированию и реформам, по защите конкуренции.

Нужно рынок расчищать от монополистов, нужно дать возможность всем достойным предпринимателям войти на наш рынок и свободно работать. Только так может свободно развиваться экономика. Естественно, всё это потребовало принятия новых организационных мер. Я надеюсь, они окажутся эффективными", - подчеркнул глава государства.

Президент заявил, что параллельно с экономическими мерами государством будут приниматься меры по дальнейшей демократизации казахстанского общества. Первым Президентом - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым было очень много сделано с точки зрения становления государства. Теперь задача состоит в том, чтобы дать новый импульс развитию Казахстана.

Были приняты новые законы, касающиеся деятельности партий, проведения мирных собраний, митингов. Буквально на днях состоялось присоединение ко второму факультативному протоколу, который предусматривает отмену смертной казни в Казахстане. Причем это присоединение полностью соответствует Конституции и никаких изменений в основной закон не нужно вносить, поскольку действует мораторий на смертную казнь, который в своё время был провозглашен нашим Первым Президентом. По сути дела, смертная казнь отсутствует в нашей стране. Есть лишь два небольших исключения, предусмотренных в Конституции, и это полностью соответствует духу факультативного протокола. Поэтому двуединая задача: развитие экономики нашей страны в новых условиях, укрепление интеграционных процессов, выгодных для Казахстана, и, конечно же, реализация политических реформ. Они будут происходить параллельно. И, я надеюсь, увенчаются успехом", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Представители бизнеса положительно оценили меры, озвученные в послании, и поблагодарили президента за поддержку предпринимательству, а также обратились к нему с просьбой продлить мораторий на экспорт живого скота.

Напомним , 25 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в город Алматы.

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