Токаев с рабочей поездкой прибыл в Алматы

Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в город Алматы, передает Kazakhstan Today.

В ходе визита в южную столицу президент Казахстана ознакомится с новым филиалом Городской клинической инфекционной больницы и проведет беседу с медицинскими работниками, также запланировано посещение образовательных, индустриальных и инфраструктурных объектов. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев проведет в Алматы ряд встреч с общественными деятелями и членами НСОД", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

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