В начале октября в Вооруженных силах Казахстана пройдет проверка

Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - Итоговая проверка в Вооруженных cилах Казахстана пройдет в первой половине октября, передает Kazakhstan Today.

В Министерстве обороны определили сроки проведения итоговой проверки войск.

Она пройдет с 5 по 16 октября, к ней будет привлечено 100% личного состава. Каждый военнослужащий получит персональную оценку своего профессионализма по итогам выполнения нормативов, сдачи зачетов и тестов. Боеспособность и слаженность подразделений, а значит, и умение командиров управлять вверенным личным составом, будут оценены по результатам проведенных в отчетном периоде учений", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

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