Прокуроры будут в режиме онлайн проверять законность принимаемых следователями решений - Генпрокуратура

Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане запущен пилотный проект, призванный обеспечить законность соблюдения прав и свобод человека, передает Kazakhstan Today.

Проект предусматривает электронный формат выполнения прокурором возлагаемых на него обязанностей по согласованию ключевых решений органов досудебного расследования, затрагивающих права и свободы человека", - уточнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

Суть проекта заключается в том, что решение о квалификации, переквалификации деяния, а также прекращении расследования следователь формирует в едином реестре досудебных расследований в электронном виде. Прокурор в режиме онлайн обязан проверить в установленные сроки их законность, в случае выявления нарушений принять меры реагирования. Такая модель сокращает время подготовки процессуальных документов и сроки следствия. Кроме того, участникам уголовного процесса будет предоставлена возможность дистанционно отслеживать принятые процессуальные решения, в случаях несогласия, своевременно их обжаловать", - объяснили в пресс-службе.

Презентация проекта прошла в Генпрокуратуре с участием руководителя администрации президента РК Ерлана Кошанова и помощника президента - секретаря Совета безопасности Асета Исекешева. На мероприятии присутствовали также руководители правоохранительных органов и члены рабочей группы по реформе правоохранительной системы.

Генеральный прокурор отметил, что новшества направлены на обеспечение упреждающего прокурорского надзора и исключение вовлеченности добросовестных граждан в орбиту уголовного преследования.

Ерлан Кошанов поручил до конца текущего года завершить апробацию проекта, подготовить нормативно-правовую базу и с 1 января 2021 года приступить к реализации поручений главы государства в послании народу Казахстана.

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