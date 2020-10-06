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Президент подписал закон об обмене осужденными с ОАЭ

05.10.2020 5995
Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон РК "О ратификации Договора между РК и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче осужденных лиц", передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
 
Договор регулирует вопросы, связанные с возможностью перевода осужденных лиц, между двумя государствами для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы у себя на родине.
 

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