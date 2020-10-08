Елбасы поздравил Путина с днем рождения

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор Первого Президента РК с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Нурсултана Назарбаева, в ходе беседы Елбасы сердечно поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в деятельности на благо дружественного народа России.

Первый Президент РК особо отметил большой вклад лидера России в последовательное упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами.

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обменялись мнениями по вопросам текущего развития ситуации в регионе, а также наиболее актуальным темам глобальной повестки.

В завершение беседы собеседники с удовлетворением подчеркнули образцовый уровень казахстанско-российского сотрудничества и широкие перспективы его дальнейшего развития в интересах народов наших стран.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Российской Федерации с днем рождения.

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