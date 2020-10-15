Шпекбаев доложил президенту о принятии поправок в антикоррупционное законодательство

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , глава государства заслушал отчет об основных показателях работы Агентства по противодействию коррупции за 9 месяцев текущего года.

Алик Шпекбаев также доложил президенту о принятии поправок в антикоррупционное законодательство и значительном улучшении странового показателя в Индексе контроля коррупции Всемирного банка.

Отметив важность продолжения комплексной и последовательной модернизации антикоррупционной политики Казахстана на основе международных стандартов, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости качественной реализации поручений об отмене условно-досрочного освобождения для коррупционеров и введении запрета для государственных служащих, депутатов и судей на владение зарубежными счетами.

В завершение встречи президент подчеркнул приоритетность эффективной превентивно-профилактической работы и системного контроля за целевым использованием бюджетных средств, что особо актуально в период пандемии.

15 сентября, во время встречи с председателем Агентства по противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев был проинформирован о предпринимаемых мерах по усилению борьбы с коррупцией в рамках реализации плана нации "100 конкретных шагов".

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