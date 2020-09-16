Назарбаев встретился с председателем Агентства по противодействию коррупции

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Во время встречи с председателем Агентства по противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев был проинформирован о предпринимаемых мерах по усилению борьбы с коррупцией в рамках реализации плана нации "100 конкретных шагов", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Елбасы , Алик Шпекбаев рассказал об осуществляемой Агентством работе по превенции коррупции, развитию международного сотрудничества, повышению открытости и прозрачности бюджета государственных органов, а также укреплению сотрудничества с представителями гражданского общества в этом процессе.

Ранее Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с председателем правления Национального банка РК Ерболатом Досаевым.

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