Назарбаев встретился с председателем Агентства по противодействию коррупции

Как сообщает пресс-служба Елбасы, Алик Шпекбаев рассказал об осуществляемой Агентством работе по превенции коррупции, развитию международного сотрудничества, повышению открытости и прозрачности бюджета государственных органов, а также укреплению сотрудничества с представителями гражданского общества в этом процессе.
Ранее Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с председателем правления Национального банка РК Ерболатом Досаевым.
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