Система Orphus

Глава государства подписал закон о правовой помощи по уголовным делам с Украиной

19.10.2020 4726
Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - Президент подписан закон "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Украиной о правовой помощи по уголовным делам", передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
 
В договоре прописаны процедуры правовой помощи по уголовным делам, форма и содержание запроса, условия для передачи, основания для отказа в оказании помощи. 
 
Ратификация договора будет способствовать проведению полного комплекса процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, а также предоставит полномочия компетентным органам Казахстана и Украины возможность для прямого взаимодействия. 
 
Ратификация этого договора завершила формирование полного пакета двусторонних договоров в уголовно-правовой сфере с украинской стороной.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая