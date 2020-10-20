Глава государства подписал закон о правовой помощи по уголовным делам с Украиной

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - Президент подписан закон "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Украиной о правовой помощи по уголовным делам", передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В договоре прописаны процедуры правовой помощи по уголовным делам, форма и содержание запроса, условия для передачи, основания для отказа в оказании помощи.

Ратификация договора будет способствовать проведению полного комплекса процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, а также предоставит полномочия компетентным органам Казахстана и Украины возможность для прямого взаимодействия.

Ратификация этого договора завершила формирование полного пакета двусторонних договоров в уголовно-правовой сфере с украинской стороной.

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