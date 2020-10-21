В РК из нелегального оборота изъяли медикаменты и медизделия на 230 млн тенге

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - По поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева правоохранительные органы провели работу по пресечению спекуляции и незаконного оборота лекарственных средств в период пандемии COVID-2019, передает Kazakhstan Today.

Выявлено порядка 1 тыс. фактов продажи в аптеках медикаментов по завышенным ценам. К примеру, в одной из аптек Западно-Казахстанской области цена препарата "Арбидол" в два раза превышала его предельную стоимость. Вместо утвержденных 2312 тенге он продавался за 5000 тенге", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Отмечается, что установлено более 300 фактов незаконной реализации лекарств и медицинских изделий вне аптек, при отсутствии лицензии и сертификатов безопасности. В частности, в Жамбылской области пресечена продажа ввезенных из Кыргызстана 82 наименований препаратов на 44 млн тенге по поддельным сертификатам безопасности и без лицензии на фармацевтическую деятельность.

По информации пресс-службы, всего из нелегального оборота изъято более 10 млн упаковок медикаментов и медизделий на сумму свыше 230 млн тенге. По выявленным фактам нарушений законности ведется 3 досудебных производства, к административной ответственности привлечено 1183 лица.

В свою очередь Министерством здравоохранения прорабатывается вопрос дополнения перечня лекарств, на которые устанавливается предельная цена для розничной торговли.

Кроме того, продолжаются комплексные мероприятия по выявлению нарушений при выплате надбавок медицинским работникам.

Проводимая работа и расследование уголовных дел находятся на особом контроле аппарата Совета безопасности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства