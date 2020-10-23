Президент прокомментировал важность введения прямых выборов акимов сельских округов

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Национального совета общественного доверия прокомментировал прямые выборы сельских акимов, передает Kazakhstan Today.

Еще одним серьезным компонентом начавшихся реформ, а по большему счету и основой модернизации всей политической системы, являются прямые выборы акимов сельских округов. Они пройдут впервые в истории Казахстана и станут важным шагом в строительстве эффективной и устойчивой системы государственных институтов", - сказал глава государства.

По его словам, к введению прямой выборности акимов сельских округов в Казахстане подошли со всей ответственностью - проведена большая подготовительная работа.

В 2020 году во всех сельских округах завершилось внедрение бюджетов четвертого уровня. Для этого была предварительно проведена государственная регистрация в органах юстиции более 80 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости и движимого имущества, которые ранее не облагались налогами. Интегрированы информационные системы и базы данных министерств финансов, внутренних дел, юстиции, сельского хозяйства и государственной корпорации "Правительство для граждан". Во всех регионах страны прошли обучение и переподготовку свыше 3,5 тыс. сотрудников аппаратов сельских акимов, задействованных в бюджетном процессе. Все эти меры выводят систему управления на местах на совершенно новый уровень. Считаю, что выборная система должна получить дальнейшее развитие, но без забегания вперед, без компанейщины", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что политическая трансформация Казахстана - это "не одномоментная и тем более не популистская акция".

Данная реформа является стратегической по своей сути, поскольку направлена на дальнейшее развитие Казахстана, как демократического и цивилизованного государства. Модернизация Казахстана нацелена на обеспечение интересов нашей молодежи, которой предстоит укреплять потенциал страны в сложнейших реалиях 21 века. Поэтому процесс политической модернизации будет иметь продолжение", - сказал глава государства.

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