Токаев поднял вопрос трудовой миграции казахстанцев

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на четвертом заседании Национального совета общественного доверия, поднял тему трудовой миграции казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

Еще одна актуальная тема, рассматриваемая в рамках Национального совета, - это трудовая миграция казахстанцев. Этот вопрос очень актуальный, его нельзя замалчивать, так как ежегодно тысячи наших соотечественников становятся трудовыми мигрантами. Наши граждане работают за границей не только в сферах, где требуется высокая квалификация, многие из них заняты в секторе услуг. Там они готовятся браться за работу, которую, возможно, не согласились бы выполнять у себя в стране", - сказал глава государства.

Он отметил, что трудовые отношения в таких случаях, как правило, официально не регулируются.

В ряде стран казахстанцы работают нелегально. Из такого положения вытекают сложности с регистрацией, различные бытовые трудности, с которыми наши сограждане сталкиваются ежедневно. Это ярко проявилось в период пандемии", - сказал президент.

Токаев подчеркнул, что в современном мире трудовая миграция имеет глобальный характер и ее нельзя трактовать как однозначно негативное явление.

Это многогранный процесс, который имеет такие положительные стороны, как повышение квалификации, приобретение новых навыков, накопление стартового капитала для создания собственного дела, адаптация к другой социокультурной среде, поэтому государство приложит все усилия для реализации потенциала казахстанцев, в том числе находящихся в трудовой миграции. Правительству следует предметно изучить все вопросы и внести предложения", - сказал глава государства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства