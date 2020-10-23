Генерировать необходимое количество рабочих мест помогут региональные карты занятости - Токаев

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Вопрос занятости населения поднял глава государства на четвертом заседании Национального совета общественного доверия, передает Kazakhstan Today.

Вопросы внутренней миграции во многом зависят от ситуации на рынке труда. Управляемые процессы создания рабочих мест за счет реализации трудоемких государственных программ помогают решить проблемы занятости, особенно в периоды кризиса. Принятие антикризисных мер в этом году в целом помогло нам сохранить неплохие темпы создания рабочих мест. Но для расширения занятости населения этого пока недостаточно. Чтобы ежегодно генерировать необходимое количество рабочих мест, следует создавать региональные карты занятости", - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании НСОД.

По его словам, правительству предстоит обеспечить актуализацию индикаторов по рабочим местам во всех госпрограммах и внедрить соответствующую систему статистического учета.

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные мероприятия оказали негативные влияния на ситуацию на рынке труда. В частности, есть риски увольнений, возникновения задолженности по заработной плате. Одна из действенных мер урегулирования ситуации - это повышение эффективности государственного контроля. Сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда являются приоритетным направлением для любого государства. На крупных предприятиях страны необходимо активно внедрять проект "Народный контроль". Его суть заключается в контроле безопасности и охраны труда со стороны бывших работников, в том числе получивших производственные травмы", - сказал президент.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства