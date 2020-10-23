Генерировать необходимое количество рабочих мест помогут региональные карты занятости - Токаев

Вопросы внутренней миграции во многом зависят от ситуации на рынке труда. Управляемые процессы создания рабочих мест за счет реализации трудоемких государственных программ помогают решить проблемы занятости, особенно в периоды кризиса. Принятие антикризисных мер в этом году в целом помогло нам сохранить неплохие темпы создания рабочих мест. Но для расширения занятости населения этого пока недостаточно. Чтобы ежегодно генерировать необходимое количество рабочих мест, следует создавать региональные карты занятости", - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании НСОД.
По его словам, правительству предстоит обеспечить актуализацию индикаторов по рабочим местам во всех госпрограммах и внедрить соответствующую систему статистического учета.
Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные мероприятия оказали негативные влияния на ситуацию на рынке труда. В частности, есть риски увольнений, возникновения задолженности по заработной плате. Одна из действенных мер урегулирования ситуации - это повышение эффективности государственного контроля. Сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда являются приоритетным направлением для любого государства. На крупных предприятиях страны необходимо активно внедрять проект "Народный контроль". Его суть заключается в контроле безопасности и охраны труда со стороны бывших работников, в том числе получивших производственные травмы", - сказал президент.
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