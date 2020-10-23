Токаев: В международных рейтингах и докладах о торговле людьми Казахстан выглядит неважно

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Сегодня во время заседания Национального совета общественного доверия глава государства обратил особое внимание на проблемы в сфере борьбы с торговлей людьми, передает Kazakhstan Today.

Защита прав человека - это повестка, по которой мы должны работать постоянно. Это касается и борьбы с торговлей людьми. Здесь у нас много нерешенных проблем. Можно даже сказать, что ситуация сложная. В международных рейтингах и докладах о торговле людьми Казахстан выглядит неважно", - заявил глава государства.

Ранее президент выделил эту проблему в послании, теперь, по его словам, нужны решительные и скоординированные действия всех уполномоченных государственных органов.

Следует привести законодательство Казахстана в соответствие с международными стандартами. Предстоит принять конкретные меры по повышению эффективности профилактики и выявлению уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми", - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что нужно оказывать помощь всем лицам, включая иностранных граждан, ставших жертвами торговли людьми и принудительного труда.

От эффективности принятых мер зависит судьба тысяч людей и международной репутации Казахстана, в том числе - как правового и прогрессивного государства", - добавил он.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства