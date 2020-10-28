Педофилов планируют судить в Казахстане без участия присяжных заседателей

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане разрабатываются поправки в законодательство, направленные на ужесточение наказания для педофилов, передает Kazakhstan Today.

Ранее депутаты сената Владимир Волков и Дана Нуржигитова обратились к генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову с запросом касательно защиты детей от насилия. В своем ответе генпрокурор проинформировал, что Министерство внутренних дел начало разработку законопроекта в целях ужесточения наказаний за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В нем, в частности, предлагается содержать осужденных за педофилию в учреждениях максимальной безопасности, без права на помилование и досрочное освобождение.

В ходе данной нормотворческой работы Генеральной прокуратурой предложено расширить практику применения мер медицинского характера за все половые преступления, направленных на выявление и лечение лиц, склонных к сексуальному насилию, безусловное направление "педофилов" в колонии максимальной безопасности без права смягчения им режима", - сообщил Нурдаулетов.

Кроме того, по его информации, обсуждается вопрос об исключении дел об особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних из подсудности судов с участием присяжных заседателей.

Контрольный срок принятия соответствующего закона определен на декабрь текущего года, уточнил генпрокурор.

Также Нурдаулетов ответил на вопрос о принятии строжайших мер наказания за бездействие или халатное отношение со стороны социальных и правоохранительных органов по каждому делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Генеральной прокуратурой прорабатываются организационно-практические меры в данном направлении (совершенствуется порядок действий при осуществлении прокурорского надзора, возложения обязанностей на прокурора по принятию процессуальных решений по фактам действий (бездействий) должностных лиц, решению вопросов защиты персональных данных потерпевших и др.)", - отметил он.

Кроме того, по информации генпрокурора, в РК планируется обсуждение вопроса о присоединении к Конвенции Совета Европы по защите прав детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

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