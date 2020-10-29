Состоялось заседание Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при Nur Otan

Актау. 28 октября. Kazakhstan Today - Актуальные вопросы по противодействию коррупции в Мангистауской области обсудили на заседании Республиканского общественного совета по противодействию коррупции (РОСПК) при партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today.

Рабочей группой Совета было изучено состояние работы по противодействию коррупции в Мангистауской области за 2018-2019 годы и 8 месяцев текущего года. По информации членов РОСПК, основная масса коррупционных фактов в регионе зафиксирована в деятельности местных исполнительных органов, в частности, в сферах государственных закупок, земельных отношений, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметил председатель совета, депутат мажилиса Омархан Оксикбаев, следует принять все необходимые меры для своевременного выявления и устранения коррупционных проявлений во всех отраслях.

На государственные органы возложена огромная ответственность, особенно в период пандемии. Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев сказал, что достижение поставленных целей возможно только путем бескомпромиссной борьбы с коррупцией. Также в послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что необходимо создавать условия для достойной жизни наших граждан, защитить их права, обеспечить верховенство закона, усилить борьбу с коррупцией", - сказал Омархан Оксикбаев.

По итогам заседания члены РОСПК дали ряд конкретных рекомендаций по активизации противодействия коррупции в Мангистауской области.

Ранее на площадке комитета партийного контроля Nur Otan партийцы обсудили актуальные вопросы обеспечения казахстанцев чистой питьевой водой.

Напомним , общественные приемные партии Nur Otan в соответствии с законом о выборах перешли на новый формат работы.

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