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Состоялось заседание Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при Nur Otan

28.10.2020 9262
Состоялось заседание Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при Nur Otan
Актау. 28 октября. Kazakhstan Today - Актуальные вопросы по противодействию коррупции в Мангистауской области обсудили на заседании Республиканского общественного совета по противодействию коррупции (РОСПК) при партии Nur Otan, передает Kazakhstan Today. 
 
Рабочей группой Совета было изучено состояние работы по противодействию коррупции в Мангистауской области за 2018-2019 годы и 8 месяцев текущего года. По информации членов РОСПК, основная масса коррупционных фактов в регионе зафиксирована в деятельности местных исполнительных органов, в частности, в сферах государственных закупок, земельных отношений, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
 
Как отметил председатель совета, депутат мажилиса Омархан Оксикбаев, следует принять все необходимые меры для своевременного выявления и устранения коррупционных проявлений во всех отраслях.
 

На государственные органы возложена огромная ответственность, особенно в период пандемии. Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев сказал, что достижение поставленных целей возможно только путем бескомпромиссной борьбы с коррупцией. Также в послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что необходимо создавать условия для достойной жизни наших граждан, защитить их права, обеспечить верховенство закона, усилить борьбу с коррупцией", - сказал Омархан Оксикбаев.

 
По итогам заседания члены РОСПК дали ряд конкретных рекомендаций по активизации противодействия коррупции в Мангистауской области.
 
Ранее на площадке комитета партийного контроля Nur Otan партийцы обсудили актуальные вопросы обеспечения казахстанцев чистой питьевой водой.
 
Напомним, общественные приемные партии Nur Otan в соответствии с законом о выборах перешли на новый формат работы.
 

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