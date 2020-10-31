Правительство внесло изменения в концепцию модернизации пенсионной системы

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - На портале "Открытые НПА" опубликован проект указа президента Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в указ от 18 июня 2014 года №841 "О Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года". Публичное обсуждение документа на портале продлится до 12 ноября, передает Kazakhstan Today.

Внести на рассмотрение президента Республики Казахстан проект указа президента Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в указ президента Республики от 18 июня 2014 года №841 "О Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года", - говорится в опубликованном проекте постановления правительства.

Как отмечается в документе, с 1 июля 2018 года был осуществлен переход к назначению базовой пенсии лишь при достижении гражданами пенсионного возраста, а также в зависимости от стажа участия граждан в пенсионной системе. При этом минимальный размер базовой пенсии был установлен в размере 54% от величины прожиточного минимума для лиц, имеющих стаж участия в пенсионной системе менее 10 лет.

При 10-летнем стаже участия в пенсионной системе базовая пенсия стала предоставляться в размере 54% от прожиточного минимума, с увеличением за каждый год сверх 10 лет ее размера на 2%, а при стаже 33 и более лет она стала равняться величине прожиточного минимума.

В концепции говорится, что данные преобразования были направлены не только на снижение бедности пенсионеров, но и на усиление трудовой мотивации и формализацию трудовых отношений граждан.

Для состоявшихся пенсионеров был произведен единовременный перерасчет базовой пенсии с учетом стажа участия как в солидарной, так и накопительной системах пенсионного обеспечения. Это позволило повысить размер базовой пенсии в 1,8 раза.

Для граждан, выходящих на пенсию в переходный от солидарной к накопительной системе период (до 2028 года), базовая пенсия назначается с учетом их трудового стажа, накопленного на 1 января 1998 года; периода уплаты пенсионных взносов в накопительную пенсионную систему после 1998 года.

Вместе с тем в документе указывается, что в целях предоставления минимальных гарантий пенсионного обеспечения на приемлемом уровне с 2028 года будет осуществлен переход от назначения базовой пенсии к назначению минимальной гарантированной пенсии.

В этой связи, предлагается:

1) установить минимальную гарантированную пенсию в размере 70% от величины прожиточного минимума для лиц, имеющих стаж участия в пенсионной системе менее 5 лет;

2) определить при 5-летнем стаже участия в пенсионной системе базовую пенсию в размере 70% от прожиточного минимума, за каждый год сверх 5 лет ее размер будет увеличиваться на 2%;

3) отменить назначение базовой пенсии;

4) минимально гарантированную пенсию для состоявшихся получателей базовой пенсии рассчитать с учетом от стажа участия в пенсионной системе, учтенного при исчислении размера базовой пенсии.

При этом сохраняется право на пенсионные выплаты по возрасту при наличии не менее 6 месяцев трудового стажа на 1 января 1998 года.

Для поддержания размеров солидарных пенсий на приемлемом уровне в условиях действующего пенсионного законодательства их размеры будут ежегодно индексироваться с опережением уровня инфляции на 2%.

Также сообщается, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются только по графику (ежемесячно) либо путем приобретения пенсионного аннуитета.

Оптимизирован порядок выплат государственной гарантии по сохранности обязательных пенсионных взносов путем приобретения права граждан на ее выплату только при условии достижения пенсионного возраста. При этом суммы выплаты разницы по государственной гарантии должны будут зачисляться на индивидуальные пенсионные счета.

Кроме того, правительство считает необходимым:

1) пересмотреть базовую основу для расчета стоимости пенсионного аннуитета;

2) установить обязательность заключения договора, предусматривающего пожизненные пенсионные выплаты (пенсионный аннуитет) только для участников НПС;

3) ввести механизм совместных аннуитетов, которые могут частично решить гендерную проблему более низких пенсий женщин;

4) предоставить вкладчику (получателю) по его желанию право "отложенного выхода" на пенсию. При этом ему на этот период не будут осуществляться назначенные пенсионные выплаты, и он может продолжить участие в накопительной пенсионной системе. Вкладчику будет обеспечен гарантированный период, в течение которого наследникам будут осуществляться пенсионные выплаты как за счет бюджетных средств (солидарная, базовая пенсии), так и накопительная пенсии;

5) установить минимальный размер пенсионной выплаты из ЕНПФ по аналогии с размерами выплат из страховых организаций при заключении договора пенсионного аннуитета, то есть в размере не ниже минимального размера пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2020 году размер минимальной пенсии составляет 38 636 тенге). Это позволит увеличить совокупный размер получаемых пенсионных выплат пенсионеров (солидарная, базовая и накопительная пенсии), что повысит их благосостояние и доверие к пенсионной системе;

6) пересмотреть коэффициенты текущей стоимости пенсионных накоплений для всех категорий граждан. Размер ежемесячной суммы пенсионных выплат из ЕНПФ рассчитывается как одна двенадцатая произведения суммы пенсионных накоплений на коэффициент их текущей стоимости в соответствующем возрасте получателя. При этом выплаты не дифференцируются для отдельных групп населения, к примеру, по инвалидности и по полу.

При этом предлагается ввести отдельные коэффициенты текущей стоимости пенсионных накоплений для работников, занятых на опасных производствах, а также для инвалидов 1-й и 2-й групп (с разделением по полу), поскольку продолжительность жизни у них разная. В результате данного изменения срок пенсионных выплат для таких категорий населения будет относительно короче пенсионных выплат для всех категорий граждан, соответственно сумма ежемесячных выплат для таких граждан будет выше.

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