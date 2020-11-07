Министр обороны РК назначил первого замначальника генштаба ВС РК

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Приказом главы оборонного ведомства генерал-майор Марат Хусаинов первым заместителем начальника генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, генерал-майор Марат Хусаинов родился 20 мая 1967 года в Карагандинской области.

В 1988 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище.

В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск ВС РФ.

В 2010 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.

5 ноября распоряжением главы государства Талгат Койбаков назначен главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан.

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