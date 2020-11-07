Министр обороны РК назначил первого замначальника генштаба ВС РК

Как сообщает пресс-служба Минобороны, генерал-майор Марат Хусаинов родился 20 мая 1967 года в Карагандинской области.
В 1988 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище.
В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск ВС РФ.
В 2010 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.
5 ноября распоряжением главы государства Талгат Койбаков назначен главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан.
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