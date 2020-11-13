В Костанайской области сокращены железнодорожные, автомобильные и авиаперевозки

Костанай. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Костанайской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации сокращены железнодорожные, автомобильные перевозки и авиаперевозки, передает Kazakhstan Today.

До 1 декабря отменены пять авиарейсов из Костаная в столицу и четыре из Алматы в Костанай. А полёты в Шымкент прекратятся с 13 ноября до марта следующего года, сообщает " Хабар 24 ".

Наполовину сокращены железнодорожные перевозки. Останавливаться поезда будут только на шести крупных станциях региона: Аркалык, Есиль, Кушмурун, Тобыл, Железорудный и Костанай.

Ограничения коснулись и передвижения жителей. Находиться на улице им можно с 6 утра до 10 вечера. В таком же временном промежутке разрешено движение автотранспорта и служб такси.

У нас порядка 42 вагонов пассажирских остаются без работы. Мы на станции Костанай оставляем их на пути, на горячем прогреве. Отопление будет, горячая вода, для того чтобы мы не разморозили эти вагоны. Как пройдёт пиковая нагрузка, чтобы мы их безболезненно запустили на сообщение", - сказал директор костанайского филиала компании-перевозчика Вячеслав Миронов.

Напомним, главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло 11 ноября подписал новое постановление

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