Глава государства от имени народа Казахстана поздравил Майю Санду

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Майю Санду с избранием на пост президента Молдовы, передает Kazakhstan Today.

Ваша победа на выборах является убедительным свидетельством народной поддержки вашего курса на построение демократического, стабильного и экономически процветающего государства. Надеюсь, совместными усилиями нам удастся укрепить казахстанско-молдавские отношения, основанные на традиционных узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Майе Санду больших успехов на ответственном государственном посту во имя процветания и благополучия Молдове.

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