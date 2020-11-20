Система Orphus

Токаев призвал руководство Минобороны пристально следить за обстановкой в мире

19.11.2020 8128
Токаев призвал руководство Минобороны пристально следить за обстановкой в мире
Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана - верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, передает Kazakhstan Today.
 
Обращаясь к руководителям военного ведомства, Касым-Жомарт Токаев призвал их пристально следить за тем, насколько резко меняется обстановка в мире - как в глобальном масштабе, так и в отдельных регионах. По его словам, существующая архитектура безопасности находится в кризисном состоянии, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как считает президент, внутренние потрясения, революции неизбежно ведут к территориальным потерям. Об этом, по его словам, свидетельствует вся новейшая история: начиная от Брестского мира и заканчивая последними событиями в Закавказье.
 

В такой обстановке одним из главных гарантов суверенитета и территориальной целостности государства остаются Вооруженные силы. Будьте уверены - государство всегда поддержит военнослужащих, обеспечивающих защиту страны от внешних угроз. Как президент и верховный главнокомандующий рассматриваю вопрос обороноспособности государства в качестве приоритета в своей работе", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства отметил, что в последние годы Министерство обороны проделало серьезную работу по подготовке документов военного планирования, что позволило проводить целенаправленную подготовку армии и госорганов к отражению внешних угроз.
 
Для закрепления достигнутых результатов, как считает президент, необходимо сосредоточить внимание на ряде приоритетов в деятельности Вооруженных сил.
 
В частности, в выступлении была отмечена важность поддержания морально-психологического климата и боевого духа военнослужащих.
 

Поручаю Министерству обороны совместно с заинтересованными органами до 1 ноября 2021 года разработать концепцию идеологической и воспитательной работы в Вооруженных силах и других воинских формированиях", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он также остановился на вопросах социально-правовой защиты военнослужащих. Глава государства сообщил, что со следующего года будет увеличен объем ассигнований на продукты питания для силовых структур, а также в течение следующих 3 лет будут увеличены финансовые выплаты военнослужащим в среднем на 30%.
 
Верховный главнокомандующий указал на необходимость постоянного наращивания боевого опыта армии. Напомнив о проведенных в текущем году учениях, показавших высокую готовность военнослужащих Казахстана к участию в миротворческой деятельности, президент поставил перед Министерством обороны совместно с заинтересованными госорганами до 1 августа 2021 года задачу разработать Дорожную карту по расширению участия Вооруженных сил в миротворческих операциях ООН.
 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев отметил вклад военных врачей Вооруженных сил, которые по его поручению оказали помощь ливанскому народу в ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута.
 
Глава государства также выразил благодарность всем военнослужащим, с честью исполняющим возложенную на них ответственную миссию по противодействию распространению коронавируса.
 
В завершение посещения Министерства обороны Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с образцами современной высокотехнологичной техники для ведения радиоэлектронной борьбы, состоящей на вооружении армии нашей страны.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая