Токаев призвал руководство Минобороны пристально следить за обстановкой в мире

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана - верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, передает Kazakhstan Today.

Обращаясь к руководителям военного ведомства, Касым-Жомарт Токаев призвал их пристально следить за тем, насколько резко меняется обстановка в мире - как в глобальном масштабе, так и в отдельных регионах. По его словам, существующая архитектура безопасности находится в кризисном состоянии, сообщает пресс-служба Акорды.

Как считает президент, внутренние потрясения, революции неизбежно ведут к территориальным потерям. Об этом, по его словам, свидетельствует вся новейшая история: начиная от Брестского мира и заканчивая последними событиями в Закавказье.

В такой обстановке одним из главных гарантов суверенитета и территориальной целостности государства остаются Вооруженные силы. Будьте уверены - государство всегда поддержит военнослужащих, обеспечивающих защиту страны от внешних угроз. Как президент и верховный главнокомандующий рассматриваю вопрос обороноспособности государства в качестве приоритета в своей работе", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в последние годы Министерство обороны проделало серьезную работу по подготовке документов военного планирования, что позволило проводить целенаправленную подготовку армии и госорганов к отражению внешних угроз.

Для закрепления достигнутых результатов, как считает президент, необходимо сосредоточить внимание на ряде приоритетов в деятельности Вооруженных сил.

В частности, в выступлении была отмечена важность поддержания морально-психологического климата и боевого духа военнослужащих.

Поручаю Министерству обороны совместно с заинтересованными органами до 1 ноября 2021 года разработать концепцию идеологической и воспитательной работы в Вооруженных силах и других воинских формированиях", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также остановился на вопросах социально-правовой защиты военнослужащих. Глава государства сообщил, что со следующего года будет увеличен объем ассигнований на продукты питания для силовых структур, а также в течение следующих 3 лет будут увеличены финансовые выплаты военнослужащим в среднем на 30%.

Верховный главнокомандующий указал на необходимость постоянного наращивания боевого опыта армии. Напомнив о проведенных в текущем году учениях, показавших высокую готовность военнослужащих Казахстана к участию в миротворческой деятельности, президент поставил перед Министерством обороны совместно с заинтересованными госорганами до 1 августа 2021 года задачу разработать Дорожную карту по расширению участия Вооруженных сил в миротворческих операциях ООН.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев отметил вклад военных врачей Вооруженных сил, которые по его поручению оказали помощь ливанскому народу в ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута.

Глава государства также выразил благодарность всем военнослужащим, с честью исполняющим возложенную на них ответственную миссию по противодействию распространению коронавируса.

В завершение посещения Министерства обороны Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с образцами современной высокотехнологичной техники для ведения радиоэлектронной борьбы, состоящей на вооружении армии нашей страны.

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