Определены победители премии НПО за вклад в развитие страны

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Вчера прошло заседание конкурсной комиссии по присуждению премии для НПО под председательством министра информации и общественного развития Аиды Балаевой, передает Kazakhstan Today.

Премия для неправительственных организаций - это механизм поддержки со стороны государства с 2017 года. Ежегодно премии присуждаются НПО по 15 направлениям за вклад в решение социальных вопросов на республиканском, отраслевом и региональном уровнях. Стоит отметить, что за эти годы премию уже получили 185 НПО", - сообщила Балаева.

На заседание конкурсной комиссии были вынесены предварительные итоги оценок по 109 поступившим заявкам, которые на 1 этапе рассмотрены 63 независимыми экспертами рабочей группы из числа представителей гражданского общества, СМИ, общественных деятелей.

В результате членами конкурсной комиссии поддержано решение об определении 38 победителей премии НПО. Их имена будут озвучены на закрытии IX Гражданского форума 27 ноября текущего года.

В ходе обсуждения конкурсных проектов Аида Балаева обозначила необходимость совершенствования механизма присуждения премии, определения четких критериев отбора.

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