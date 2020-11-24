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Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область

23.11.2020 10180
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область
Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область, передает Kazakhstan Today.
 

В рамках визита президент осмотрит образовательные и спортивные объекты, строительство которых завершено в этом году, и ознакомится с организацией учебного процесса в регионе во время пандемии", - написал пресс-секретарь президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook. 

 
Глава государства планирует посетить ряд индустриальных производств, а также ознакомиться с ходом реализации крупных инвестиционных проектов и развитием специальной экономической зоны "Сарыарка". 
 
В ходе поездки также ожидается посещение металлургического комбината "АрселорМиттал Темиртау".
 

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