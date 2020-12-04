Нур-Султан. 1 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане отмечают День Первого Президента, передает Kazakhstan Today.

10 декабря 2011 года в Казахстане был учрежден новый государственный праздник - День Первого Президента РК. В этот день на пленарном заседании сената парламента РК был принят закон "О внесении дополнения в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан". С принятием законопроекта будут признаны выдающиеся заслуги Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева перед республикой, сказал инициатор разработки законопроекта сенатор Анатолий Башмаков. Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев является основателем нового независимого государства, обеспечившим единство Казахстана, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина, отметил он.

14 декабря 2011 года закон был подписан президентом РК.

День Первого Президента Республики Казахстан отмечается 1 декабря. Каждый год 1 декабря по всему Казахстану проводятся культурно-массовые мероприятия.

Нурсултан Абишевич Назарбаев - Елбасы, Первый Президент Казахстана, избранный 1 декабря 1991 года на первых всенародных выборах.

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