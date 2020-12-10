У казахстанцев перестанут требовать бумажные справки из диспансеров при оформлении прав

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - В МВД прорабатывают вопрос о проверке казахстанцев по учету в психо- и наркодиспансерах совместно с заинтересованными госорганами, передает Kazakhstan Today.

Ежегодно МВД выдает порядка 900 тысяч водительских удостоверений. Это и получение впервые, и замена по истечению сроков или получение новой категории. После внедрения новой системы, казахстанцам вообще не нужно будет ехать в диспансеры.

По словам заместителя председателя комитета административной полиции Серика Тусупова, специалисты ЦОНов при выдаче водительских удостоверений через информационные ресурсы смогут в любой момент проверить, состоит заявитель на учете или нет.

Будут подтягиваться сведения о том, состоит ли человек на психо-, наркоучете либо не состоит, исключатся справки бумажные. Как мы исключили адресные справки, поэтапно будут исключаться и эти справки. То есть вообще не нужно будет ехать в диспансеры. Сейчас с Минздравом прорабатываем вопрос интеграции баз (данных). Вопрос уже в работе", - рассказал Серик Тусупов.

Он добавил, что нововведение сначала протестируют. Официально об отмене справок будет объявлено позже.

2 декабря на пленарном заседании мажилиса депутаты нижней палаты в первом чтении одобрили законодательные поправки по вопросам дорожного движения. Согласно поправкам, водители транспортных средств не должны будут иметь при себе водительские удостоверения и документы на машину.

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