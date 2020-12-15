Президент наградил Золотой звездой и орденом "Отан" машиниста из Экибастуза и директора АМТ

Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан Мурата Каиргельдина и Вадима Басина, передает Kazakhstan Today.

За выдающиеся достижения в экономическом развитии Республики Казахстан и производственной деятельности Басину Вадиму Борисовичу (исполнительному директору АО "АрселорМиттал Темиртау", город Темиртау Карагандинской области) и Каиргельдину Мурату Амангельдиновичу (машинисту разреза "Восточный" АО "Евроазиатская энергетическая корпорация", город Экибастуз Павлодарской области) присвоена высшая степень отличия - звание "Казакстаннык Енбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан", сообщила пресс-служба Акорды.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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