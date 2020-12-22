Осужденным за коррупцию отменили УДО

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане ужесточили наказание за коррупционные преступления, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействии коррупции". Он, в частности, предусматривает запрет на применение условно-досрочного освобождения к осуждённым за коррупционные преступления. Исключение предусмотрено для беременных, женщин с малолетними детьми, отцов-одиночек, людей пенсионного возраста и инвалидов первой, второй групп. Также УДО могут рассмотреть в отношении подозреваемых, активно сотрудничавших со следствием, сообщает ortcom.kz

При полном возмещении ущерба и отсутствии взысканий в период отбытия наказания указанные категории граждан могут быть освобождены условно-досрочно после фактического отбытия определённого срока наказания. В отношении всех остальных граждан по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям УДО отменяется. Лица будут полностью отбывать наказание, назначенное им судом. Уверен, что эта мера будет иметь серьёзный профилактический эффект. Каждый должен задуматься: стоит ли идти на сделку с совестью, рискуя "отсидеть" полный срок", - сообщил на брифинге первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

Он также проинформировал, что осуждённые за получение и дачу взятки в значительном и крупном размерах, получение взятки сотрудником правоохранительного органа или судьёй, неоднократное посредничество во взяточничестве будут отбывать наказание в учреждениях УИС средней безопасности. За получение или дачу взятки в особо крупном размере осужденные будут направляться в учреждения УИС максимальной безопасности.

Тем самым для таких категорий лиц установлен правовой заслон на отбытие наказания в более комфортных условиях содержания", - подчеркнул Бектенов.

Чтобы перевестись в колонию-поселение, коррупционеры, наряду с возмещением ущерба и примерным поведением, должны отбыть часть назначенного наказания в исправительных учреждениях.

Ужесточено наказание в отношении сотрудников правоохранительных органов и судей. Совершение ими преступлений характеризуется повышенной общественной опасностью.

По действующей редакции статьи, размер назначаемой санкции не зависит от занимаемой должности. Градация санкций зависит только от размера взятки (простая взятка, взятка в значительном размере, взятка в крупном размере, взятка в особо крупном размере). Законом в статье 366 УК введён новый состав в отношении судей и сотрудников правоохранительных органов с усилением санкции в виде лишения свободы с 5 до 6 лет. Казалось бы, увеличение санкций не такое значительное. Но правовые последствия достаточно серьёзные", - пояснил Бектенов.

Теперь получение сотрудником правоохранительного органа или судьёй взятки до 138 900 тенге будет считаться тяжким коррупционным преступлением. Значит, они лишаются возможности УДО и размещения в колонии-поселении.

Ужесточение ответственности коснётся всех участников процесса: не только получателей незаконного вознаграждения, но также взяткодателей и посредников во взяточничестве.

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