Глава государства подписал ряд законов

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал семь законов, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Главой государства подписаны: конституционный закон "О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан "О правительстве Республики Казахстан"; закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий"; закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации"; закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта"; закон "О техническом регулировании"; закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам технического регулирования, предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и платежей"; закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством ОАЭ о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Астане и городе Абу Даби для нужд посольства Республики Казахстан в ОАЭ и посольства ОАЭ в Республике Казахстан".

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