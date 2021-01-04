Токаев подписал новый закон

Нур-Султан. 3 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов", передает Kazakhstan Today.

Ранее депутаты парламента одобрили закон . Министр информации и общественного развития Аида Балаева на пленарном заседании мажилиса отметила, что формирование состава общественных советов необходимо, чтобы они могли "служить самостоятельно и независимо. Предлагается избрать руководителей рабочих групп из числа представителей гражданского общества. Законопроект позволит составить резервный список за счет кандидатов, объявить дополнительный конкурс для избрания новых членов из резервного списка вместо выбывших из состава совета".

По словам министра, законопроект дает право общественным советам самостоятельно отбирать и рассматривать обращения и проекты нормативных правовых актов в зависимости от их общественной значимости.

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