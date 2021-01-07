Кандидат в депутаты Лисаковского городского маслихата от партии Nur Otan встретилась с коллективом ТОО "Алтын Омир"

Костанай. 6 января. Kazakhstan Today - Лисаковский городской предвыборный штаб партии "Nur Otan" и кандидаты в депутаты Лисаковского городского и Костанайского областного маслихатов продолжают встречи с коллективами предприятий и организаций города Лисаковска, передает Kazakhstan Today.

Состоялась встреча кандидата в депутаты Лисаковского городского маслихата от партии Nur Otan Кульзады Хамитовны Мухамадиевой с коллективом ТОО "Алтын Омир".

Кандидат ознакомила участников встречи с предвыборной программой партии, остановилась на семи приоритетных задачах, решение которых намечено на ближайшие пять лет. Она рассказала, что большая работа будет проведена для увеличения числа постоянных рабочих мест, чтобы каждый мог обеспечить себе и своей семье достойный уровень жизни. В перспективе акцент в развитии промышленности будет сделан на поддержку отечественных производителей, открытие новых производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию.

На встрече были обсуждены вопросы открытия новых производств и поддержки отечественных производителей, социальной поддержки граждан, обеспечения жильем, создания новых рабочих мест.

Предстоящие выборы в мажилис парламента и маслихаты всех уровней, которые состоятся 10 января 2021 года - это возможность отдать свой голос за мир, стабильность, благополучие и успешное будущее", - отметила Кульзада Хамитовна.





Оплачено за счет средств избирательного фонда Лисаковского городского филиала партии Nur Otan Костанайской области

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