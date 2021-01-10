МИОР: В агитационный период обеспечена равномерность информационного освещения политических партий в СМИ

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - Вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев принял участие в заседании Центризбиркома об итогах проведения предвыборной агитации, передает Kazakhstan Today.

Кемельбек Ойшыбаев рассказал, что в агитационный период с 10 декабря по 8 января мониторингом было охвачено порядка 500 республиканских и региональных СМИ, в том числе 321 газета, 47 телеканалов и 131 интернет-ресурс.

Мы охватили практически все СМИ, освещающие общественно-политическую тематику в стране, исключив все нишевые, тематические СМИ. По итогам мониторинга агитационной кампании на сегодняшний день по всем видам СМИ вышло более 22 тысяч материалов, из них 8822 - в газетах, 6930 - на телеканалах, 6855 - на интернет-ресурсах, посвященных очередным выборам депутатов мажилиса парламента и маслихатов. Это еще раз подтверждает высокий интерес к выборам со стороны граждан и СМИ", - отметил вице-министр МИОР.

На телеканалах наблюдалось незначительное превалирование в пользу партий "Ак жол" и "Ауыл" - по 21% эфирного времени. По остальным партиям эфирное время было распределено практически равномерно - 19-20%.

В печатных СМИ наблюдалось незначительное преобладание партии Nur Otan - 23%. По остальным партиям доли площадей материалов распределились следующим образом: "Adal" и "Ауыл" - по 20%, "Ак жол" - 19%, НПК - 18%.

На интернет-ресурсах освещение деятельности политических партий распределилось практически равномерно - около 20% по каждой партии. "Что касается агитации в социальных сетях, то, как я уже говорил на заседании Центральной избирательной комиссии, посвященном старту агитационной кампании, агитацию в социальных сетях мы не учитывали", - сообщил Кемельбек Ойшыбаев.

Вице-министр отметил, что в этом направлении ведомство исходило из международной практики и конституционного права каждого человека выражать свою гражданскую позицию любым не запрещенным законом способом. "В целом по результатам мониторинга мы можем заявить, что казахстанские СМИ обеспечили равный доступ политическим партиям к средствам массовой информации", - резюмировал вице-министр.

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