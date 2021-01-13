Внесены изменения в правила перевозки пассажиров и багажа на воздушном транспорте

Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - Принят приказ и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №696 "О внесении изменений и дополнения в приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №540 "Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте", передает Kazakhstan Today.

Пассажир или лицо, осуществляющее бронирования перевозки от имени пассажира, информирует авиакомпанию не позднее чем за 5 календарных дней до начала рейса в следующих случаях:

1) ограниченной подвижности пассажира;

2) перевозки несовершеннолетнего пассажира;

3) снижения функции (отсутствия) зрения, слуха препятствующего самостоятельному передвижению пассажира;

4) в случае с подпунктом 3) настоящего пункта сопровождения собаки-поводыря;

5) наличия инфекционной болезни;

6) беременности сроком более 22 недель;

7) в случае наличия детского аутизма, синдрома Аспергера, атипичного аутизма;

8) перевозки животных (птиц);

9) наличия багажа сверх установленной нормы провоза или крупногабаритного, тяжеловесного багажа, согласно пункту 54 настоящих Правил;

10) наличия багажа, который необходимо перевозить только в салоне воздушного судна;

11) перевозки оружия, боеприпасов.

Авиакомпания после получения указанной информации, информирует пассажира в течение 24 часов об отказе в перевозке, если обеспечить выполнение перевозки не представляется возможным, исходя из технических возможностей воздушного судна в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 4), 5), 8), 9), 10), и 11) настоящего пункта", - говорится в документе.

Беременные женщины, срок беременности которых превышает 34 недель при одноплодной беременности, а при многоплодной беременности - не более 32 недель, предоставляют заключение врачебно-консультационной комиссии, формы № 026/у о состоянии своего здоровья, которое допускается с оформления медицинской организацией не ранее чем за 30 календарных дней до начала перевозки.

Перевозчик обеспечивает обслуживание инвалидов, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом бортпроводниками, владеющими практическими навыками по коммуникации и безопасной помощи на борту воздушного судна, включая: размещение, информационное обслуживание, помощь по выполнению правил авиационной безопасности, обслуживание питанием, оказание первой медицинской помощи в полете.

При перевозке инвалидов, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом после проведения соответствующих процедур по регистрации представитель авиакомпании (аэропорта) сопровождает их к воздушному судну и от него.

Посадка инвалидов, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом и сопровождающих лиц на борт воздушного судна производятся в первую очередь до объявления посадки основной части пассажиров и высадка из воздушного судна в последнюю очередь.

При объявлении посадки пассажиров на борт воздушного судна уполномоченными агентами предварительно приглашаются несопровождаемые несовершеннолетние пассажиры и пассажиры с детьми.

Для подтверждения диагноза о детском аутизме, синдроме Аспергера, атипичном аутизме, предоставляется заключение врачебно-консультационной комиссии, формы № 026/у.

В документе сообщается, что вес, габариты, нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа устанавливаются перевозчиком.

Грузовая накладная выписывается на бумажном носителе или в электронном виде. При оформлении на бумажном носителе грузовая накладная подписывается отправителем и вручается авиакомпании вместе с грузом, а в электронном виде, грузовая накладная оформляется через информационную систему "E-Freight" в соответствии с Правилами информационного взаимодействия при перевозке и обработке багажа, почтовых отправлений и грузов воздушным транспортом, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 1118.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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