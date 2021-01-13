Система Orphus

Внесены изменения в правила перевозки пассажиров и багажа на воздушном транспорте

12.01.2021 19522
Внесены изменения в правила перевозки пассажиров и багажа на воздушном транспорте
Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - Принят приказ и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №696 "О внесении изменений и дополнения в приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №540 "Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте", передает Kazakhstan Today.
 

Пассажир или лицо, осуществляющее бронирования перевозки от имени пассажира, информирует авиакомпанию не позднее чем за 5 календарных дней до начала рейса в следующих случаях:

 
 1) ограниченной подвижности пассажира;
 
 2) перевозки несовершеннолетнего пассажира;
 
 3) снижения функции (отсутствия) зрения, слуха препятствующего самостоятельному передвижению пассажира;
 
 4) в случае с подпунктом 3) настоящего пункта сопровождения собаки-поводыря;
 
 5) наличия инфекционной болезни;
 
 6) беременности сроком более 22 недель;
 
 7) в случае наличия детского аутизма, синдрома Аспергера, атипичного аутизма;
 
 8) перевозки животных (птиц);
 
 9) наличия багажа сверх установленной нормы провоза или крупногабаритного, тяжеловесного багажа, согласно пункту 54 настоящих Правил;
 
 10) наличия багажа, который необходимо перевозить только в салоне воздушного судна;
 
 11) перевозки оружия, боеприпасов.
 

Авиакомпания после получения указанной информации, информирует пассажира в течение 24 часов об отказе в перевозке, если обеспечить выполнение перевозки не представляется возможным, исходя из технических возможностей воздушного судна в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 4), 5), 8), 9), 10), и 11) настоящего пункта", - говорится в документе.

 
Беременные женщины, срок беременности которых превышает 34 недель при одноплодной беременности, а при многоплодной беременности - не более 32 недель, предоставляют заключение врачебно-консультационной комиссии, формы № 026/у о состоянии своего здоровья, которое допускается с оформления медицинской организацией не ранее чем за 30 календарных дней до начала перевозки.
 
Перевозчик обеспечивает обслуживание инвалидов, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом бортпроводниками, владеющими практическими навыками по коммуникации и безопасной помощи на борту воздушного судна, включая: размещение, информационное обслуживание, помощь по выполнению правил авиационной безопасности, обслуживание питанием, оказание первой медицинской помощи в полете.
 
При перевозке инвалидов, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом после проведения соответствующих процедур по регистрации представитель авиакомпании (аэропорта) сопровождает их к воздушному судну и от него.
 
Посадка инвалидов, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом и сопровождающих лиц на борт воздушного судна производятся в первую очередь до объявления посадки основной части пассажиров и высадка из воздушного судна в последнюю очередь.
 
При объявлении посадки пассажиров на борт воздушного судна уполномоченными агентами предварительно приглашаются несопровождаемые несовершеннолетние пассажиры и пассажиры с детьми.
 
Для подтверждения диагноза о детском аутизме, синдроме Аспергера, атипичном аутизме, предоставляется заключение врачебно-консультационной комиссии, формы № 026/у.
 
В документе сообщается, что вес, габариты, нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа устанавливаются перевозчиком.
 
Грузовая накладная выписывается на бумажном носителе или в электронном виде. При оформлении на бумажном носителе грузовая накладная подписывается отправителем и вручается авиакомпании вместе с грузом, а в электронном виде, грузовая накладная оформляется через информационную систему "E-Freight" в соответствии с Правилами информационного взаимодействия при перевозке и обработке багажа, почтовых отправлений и грузов воздушным транспортом, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 1118.
 
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая