Внесены изменения в правила перевозки пассажиров и багажа на воздушном транспорте

Пассажир или лицо, осуществляющее бронирования перевозки от имени пассажира, информирует авиакомпанию не позднее чем за 5 календарных дней до начала рейса в следующих случаях:
1) ограниченной подвижности пассажира;
2) перевозки несовершеннолетнего пассажира;
3) снижения функции (отсутствия) зрения, слуха препятствующего самостоятельному передвижению пассажира;
4) в случае с подпунктом 3) настоящего пункта сопровождения собаки-поводыря;
5) наличия инфекционной болезни;
6) беременности сроком более 22 недель;
7) в случае наличия детского аутизма, синдрома Аспергера, атипичного аутизма;
8) перевозки животных (птиц);
9) наличия багажа сверх установленной нормы провоза или крупногабаритного, тяжеловесного багажа, согласно пункту 54 настоящих Правил;
10) наличия багажа, который необходимо перевозить только в салоне воздушного судна;
11) перевозки оружия, боеприпасов.
Авиакомпания после получения указанной информации, информирует пассажира в течение 24 часов об отказе в перевозке, если обеспечить выполнение перевозки не представляется возможным, исходя из технических возможностей воздушного судна в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 4), 5), 8), 9), 10), и 11) настоящего пункта", - говорится в документе.
Беременные женщины, срок беременности которых превышает 34 недель при одноплодной беременности, а при многоплодной беременности - не более 32 недель, предоставляют заключение врачебно-консультационной комиссии, формы № 026/у о состоянии своего здоровья, которое допускается с оформления медицинской организацией не ранее чем за 30 календарных дней до начала перевозки.
Перевозчик обеспечивает обслуживание инвалидов, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом бортпроводниками, владеющими практическими навыками по коммуникации и безопасной помощи на борту воздушного судна, включая: размещение, информационное обслуживание, помощь по выполнению правил авиационной безопасности, обслуживание питанием, оказание первой медицинской помощи в полете.
При перевозке инвалидов, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом после проведения соответствующих процедур по регистрации представитель авиакомпании (аэропорта) сопровождает их к воздушному судну и от него.
Посадка инвалидов, маломобильных групп населения и пассажиров с детским аутизмом, синдромом Аспергера, атипичным аутизмом и сопровождающих лиц на борт воздушного судна производятся в первую очередь до объявления посадки основной части пассажиров и высадка из воздушного судна в последнюю очередь.
При объявлении посадки пассажиров на борт воздушного судна уполномоченными агентами предварительно приглашаются несопровождаемые несовершеннолетние пассажиры и пассажиры с детьми.
Для подтверждения диагноза о детском аутизме, синдроме Аспергера, атипичном аутизме, предоставляется заключение врачебно-консультационной комиссии, формы № 026/у.
В документе сообщается, что вес, габариты, нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа устанавливаются перевозчиком.
Грузовая накладная выписывается на бумажном носителе или в электронном виде. При оформлении на бумажном носителе грузовая накладная подписывается отправителем и вручается авиакомпании вместе с грузом, а в электронном виде, грузовая накладная оформляется через информационную систему "E-Freight" в соответствии с Правилами информационного взаимодействия при перевозке и обработке багажа, почтовых отправлений и грузов воздушным транспортом, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 1118.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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