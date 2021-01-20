Токаев обсудил с Маминым меры по восстановлению экономического роста

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - В ходе встречи с премьер-министром Аскаром Маминым Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о санитарно-эпидемиологической обстановке и актуальных вопросах социально-экономического развития страны, передает Kazakhstan Today.

Аскар Мамин отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава правительства сообщил президенту о вакцинах против коронавируса. В настоящее время отечественная вакцина QazCovid-in проходит III фазу клинических испытаний, предварительная эффективность препарата составляет 96%. Проводится аттестация качества вакцины "Спутник V", а также ведется строительство биофармзавода по выпуску вакцин со стандартом GMP.

Премьер-министр доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки к предстоящему 26 января расширенному заседанию правительства, на котором под председательством главы государства будут рассмотрены итоги социально-экономического развития и задачи на предстоящий период.

Обсуждены меры по восстановлению экономического роста, привлечению инвестиций, поддержке занятости населения, обеспечению стабилизации цен на социально значимые товары и другие актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

Президент был также проинформирован о темпах развития жилищного строительства. По итогам 2020 года ввод жилья увеличился на 16,8%, составив 15,3 миллиона квадратных метров. Особое внимание уделено увеличению объемов строительства доступного жилья, привлечению частных инвестиций в жилищное строительство и развитию рынка арендного жилья.

По поручению главы государства правительство в 2020 году повысило зарплату 883 тысячам работников бюджетной сферы, в том числе 609 тысячам педагогов - на 25%, 215 тысячам медработников - до 30%, 34 тысячам работников культуры, архивов и искусства, 25 тысячам работников соцзащиты - до 50%.

Касым-Жомарт Токаев считает важной задачей продолжение этой работы в 2021 году, чтобы повысить заработную плату 1 млн 70 тысячам работников бюджетной сферы, в том числе 785 тысячам педагогов - на 25%, 247 тысячам медработников - на 30%, 38 тысячам работников социально-медицинских учреждений соцзащиты - до 45%.

В заключение встречи глава государства поставил перед правительством задачу обеспечить высокое качество председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе в 2021 году, чтобы дать дополнительный импульс развитию многосторонней евразийской интеграции.

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