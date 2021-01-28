Мажилисмены приняли поправки в соглашение стран СНГ по борьбе с автоугонами

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе пленарного заседания мажилиса парламента Республики Казахстан депутаты одобрили ряд ратификационных законопроектов. Среди одобренных - поправки в соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным МВД, за последние 15 лет в Казахстане украдено 40 303 машины. Из них обнаружено в странах СНГ всего лишь 223 автомашины, а возвращено в Казахстан - 66.

По словам спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, необходимо навести порядок с утечкой персональных данных на автомобили, находящиеся в системе МВД.

Он отметил, что после ратификации рассматриваемого законопроекта казахстанская полиция получит все инструменты для того, чтобы совместно с коллегами из других стран СНГ навести порядок в этих вопросах.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты также подняли вопрос, почему, согласно поправкам, на РК не распространяется обязанность формирования и поддержания интегрированной информационной базы данных сведениями об автомобилях, пересекающих нашу госграницу.

Согласившись с невозможностью из-за огромного потока машин сверки VIN-кода каждого транспортного средства при пересечении госграницы, председатель мажилиса высказался за использование в этой работе современных технических средств.

У МВД есть такой инструмент, как ориентировки. Занесите их в информационную базу на погранпереходах, поставьте там видеокамеры с высоким техническим разрешением. (Сегодня такие стоят на въезде в Нур-Султан и Алматы, в крупные областные центры). И система, распознав по номеру, даёт сигнал: такой-то автомобиль, пересекающий границу, находится в ориентировке. Как только подаётся сигнал, сразу закрывается шлагбаум. Выделяйте этот автомобиль из общего потока на площадку для необходимых проверок. Такая процедура подробной проверки займёт не больше 10 минут", - сказал Нигматулин.

Отметив, что такая система эффективно применяется в МВД, спикер мажилиса предложил её использовать и в погранслужбе.

Кроме того, депутаты одобрили и ратификацию изменений в Договор между Казахстаном и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Поправки направлены на укрепление сотрудничества по правовым вопросам между двумя странами, а также позволят придать новый импульс двустороннему партнерству в вопросах оказания гражданам обоих государств правовой помощи в сфере гражданского и уголовного судопроизводства", - разъяснили в пресс-службе мажилиса.

Также депутаты одобрили Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС.

Документ направлен на реализацию согласованной (скоординированной) агропромышленной политики по вопросам проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС. Предусматривается апробация созданных типов, линий (пород) и кроссов сельскохозяйственных животных, молекулярная генетическая экспертиза племенной продукции, определение породы племенных животных и оценка их племенной ценности. Ожидается, что данные меры приведут к развитию общего рынка племенного животноводства в рамках ЕАЭС и устранению барьеров во взаимной торговле, что, в свою очередь, повысит конкурентоспособность отечественной племенной продукции", - пояснили в ведомстве.

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