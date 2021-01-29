На Западе Казахстана проходят военные учения

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Органы управления регионального командования "Запад" приведены в высшую степень боевой готовности для проведения многостепенных командно-штабных учений, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы регионального командования "Запад" Минобороны, учения пройдут в несколько этапов в соответствии с Планом подготовки органов управления, соединений и частей Сухопутных войск Вооруженных сил РК под руководством главнокомандующего войсками генерал-майора Талгата Койбакова.

Многостепенные командно-штабные учения подразумевают участие различных уровней штабов, то есть идет практическая работа на уровне Сухопутных войск, региональных командований и воинских частей. Особенностью является практический обмен информацией между обучаемыми органами управления на больших расстояниях посредством современных технических средств связи", - рассказал заместитель начальника штаба управления командующего войсками регионального командования "Запад" полковник Талгат Кенжетаев.

Командно-штабные учения являются формой совместного обучения командования (командиров), штабов и служб управлению войсками. В рамках учений ведется изучение новых вопросов военного искусства и выработка более совершенных методов управления подчиненными подразделениями.

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