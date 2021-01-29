Перспективы председательства Казахстана в ЕАЭС получили высокую оценку экспертов

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - 26 января прошла Международная видеоконференция "Интеграционная повестка 2021 и председательство Казахстана в ЕАЭС". Ее организаторами с российской стороны выступили Институт философии и права Новосибирского государственного университета, Новосибирское отделение Российского общества политологов и Экспертный клуб "Сибирь-Евразия". Участие в работе видеоконференции принимали эксперты, экономисты, политологи, представители общественных и научных кругов, журналисты, передает Kazakhstan Today.

В ходе работы конференции профессор Института дипломатии Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан (Нур-Султан) Таисия Мармонтова напомнила о влиянии пандемической ситуации на экономическое развитие республики и вызванные им политические решения. Ограничения привели к снижению деловой активности, поэтому все прогнозы по развитию контактов сейчас осторожны. Вместе с тем и власти, и предприниматели Казахстана планируют усиливать деловую активность и в расчёте на это предполагают больше внимания уделять международным договорам, в том числе в рамках ЕАЭС. В республике открыты к новым проектам, в том числе в рамках приграничного сотрудничества.

Экономический обозреватель Сергей Домнин (Алматы) обозначил те отрасли экономики Казахстана, которые, даже несмотря на пандемические ограничения и общий хозяйственный спад, оказались в стабильном состоянии, а то и вышли в рост (строительство, телекоммуникации). Общее экономическое положение при этом влияет на активизацию политических решений власти по поддержке экономики. Отсюда необходимость усиления согласованности действий в рамках ЕАЭС, чтобы экономическая активность не встречала препятствий. Поэтому так важны унификация, цифровизация и открытость информации, чтобы предприниматели и общественность знали о реальном развитии контактов.

Доцент кафедры экономики и предпринимательства Евразийского национального университета имени Льва Гумилева Алдаш Айтжанов (Нур-Султан) подчеркнул роль государства в активизации экономической активности. В Казахстане сейчас всячески поддерживаются частные экономические инициативы, в том числе за счёт усиления антимонопольных мер и снятия ведомственных барьеров. Большое значение придаётся и внешней торговле, включая активное обращение в руководящие институты ЕАЭС.

Участвовавший в видеоконференции с российской стороны профессор Кемеровского госуниверситета Сергей Бирюков обратил внимание на важность восстановления сферы услуг и аграрного сектора. Для многих регионов Казахстана (особенно крупных городов) эти направления являются ключевыми. В ходе обсуждения этой темы казахстанские специалисты представили данные о поддержке государством бизнеса. Не случайно в некоторых отраслях в малом и среднем бизнесе отмечен очень серьёзный рост инвестиций.

В свою очередь, доцент Томского госуниверситета Артём Данков (Россия) затронул важный аспект: приграничное сотрудничество двух стран. Как выяснилось во время дискуссии по этой теме, несмотря на ряд существенных проблем в связи с пандемией, значительного спада экономических контактов в приграничье РФ и РК не произошло. Более того, казахстанские эксперты отмечают, что на некоторых территориях наблюдается даже рост приграничной хозяйственной активности.

На Международной видеоконференции "Интеграционная повестка 2021 и председательство Казахстана в ЕАЭС" участники отметили перспективное направление для усиления контактов стран-членов Союза - правовое поле экономической деятельности. В этой сфере необходимы согласование законодательства и нормативных документов. Также дальнейшая интеграция нуждается в более тесном взаимодействии научных, образовательных и исследовательских структур. Этим аспектам предполагается посвятить ряд дальнейших мероприятий, организуемых экспертным клубом "Сибирь-Евразия".

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