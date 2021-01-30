В Казахстане пенсионные накопления разрешат использовать на ЭКО

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - В Казахстане разрешат снимать пенсионные накопления на проведение процедуры ЭКО. Об этом сообщила глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова, передает Kazakhstan Today.





Восьмая цель из общего списка, на что можно потратить накопленное, называется "вспомогательные репродуктивные методы и технологии". Входит в неё и процедура экстракорпорального оплодотворения. Правила использования выплат Минздрав обещает опубликовать на следующей неделе, сообщает " Хабар 24 ".





Ранее глава "Отбасы банка" заявила, что действующие пенсионеры смогут уступить своим родственникам часть пенсионных накоплений, если это позволит порог достаточности. Она также отметила, что направление "ремонт" исключено из правил. По словам спикера, эта статья расходов не решает глобально жилищной проблемы.





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