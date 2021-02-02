В МИД РК сделали заявление в связи с продлением договора по дальнейшему сокращению наступательных вооружений

Как сообщает пресс-служба МИД РК, это стало возможным благодаря последовательным усилиям российской стороны по пролонгации Договора и предоставит время сторонам провести комплексную работу по дальнейшему контролю над ракетно-ядерными вооружениями с учетом всех факторов, влияющих на международную безопасность.
Принципиальное согласие новой администрации США о продлении СНВ-III на последующий пятилетний срок является позитивным сигналом, вселяющим надежду на нормализацию отношений и восстановление доверия.
Продление договора демонстрирует пример ответственного поведения государств, приверженности процессу ядерного разоружения и предотвращения опасной гонки вооружений.
Договор призван сохранить открытость и предсказуемость стратегических взаимоотношений двух стран, а также обеспечить преемственность последовательного процесса ядерного разоружения в соответствии со статьей VI Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В МИД РК надеются, что в перспективе это заложит основу для многостороннего диалога в рамках инициативы Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева о проведении встречи лидеров ядерных держав.
В качестве одного из правопреемников бывшего СССР Казахстан являлся стороной Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-І) от 1991 года, подписав 23 мая 1992 года Лиссабонский протокол к нему. В рамках реализации положений Лиссабонского протокола Казахстан присоединился к ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием.
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