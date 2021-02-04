Мажилис принял проект закона, расширяющий возможности сельских бюджетов

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса Республики Казахстан в первом чтении одобрили законодательные поправки по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти, передает Kazakhstan Today.

Законопроект направлен на развитие местного государственного управления и самоуправления, в том числе на передачу дополнительных функций и доходных полномочий местным органам власти для повышения оперативности в решении текущих вопросов местного значения, пояснили в пресс-службе мажилиса РК.

В частности, предусматривается передача дополнительных видов налогов и платежей городам районного значения, сёлам, посёлкам, сельским округам. В связи с этим в ходе обсуждения депутаты подняли вопросы готовности руководителей этих населённых пунктов к эффективному управлению и освоению бюджетных средств.

Действительно, бюджеты сельских округов увеличиваются. Но вместе с этим повышается и ответственность. И решение, на что потратить эти деньги, аким сельского округа не должен принимать единолично", - отметил председатель палаты Нурлан Нигматулин.

При этом он напомнил, что в соответствии с законом о местном самоуправлении, принятом в 2018 году, такие решения принимаются через собрания сельчан, за которыми закреплено право определять приоритетность, очерёдность вопросов, на которые в первую очередь направить деньги.

Новым же законопроектом аппаратам акимов даётся возможность корректировать свои бюджеты в объёме не более 20%. Кроме того, упрощается процедура утверждения бюджетов, а также предусматривается создание резерва сельского бюджета в размере не более 10% от объёма собственных поступлений.

В целом предусматривается внесение изменений и дополнений в 9 законодательных актов, в том числе Бюджетный кодекс, законы "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", "О государственных закупках", "О правовых актах" и другие.

На пленарном заседании депутаты также одобрили и ратификационные законопроекты, в числе которых Найробийская международная конвенция об удалении затонувших судов 2007 года, а также Договор Казахстана с Болгарией о передаче осужденных лиц.

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