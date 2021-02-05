Кадровые перестановки произошли в двух управлениях акимата Павлодарской области

Павлодар. 4 февраля. Kazakhstan Today - Без руководителей остались управление финансов и управление градостроительного и земельного контроля, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Павлодар-онлайн , глава управления финансов Максат Турлыбаев ушел с поста начальника ведомства в связи с переходом на другое место работы. Он возглавлял госорган с апреля 2020 года. До этого в течение почти четырех лет он занимал пост руководителя управления экономики и бюджетного планирования региона. Исполнение обязанностей руководителя управления финансов возложено на заместителя главы этого ведомства Кадишу Беготаеву.

Азамат Ныгматов освобожден от должности руководителя управления градостроительного и земельного контроля Павлодарской области по собственному желанию. Он руководил ведомством с августа 2019 года. Ранее более полутора лет был главой департамента государственного архитектурно-строительного контроля. Исполнять обязанности главы управления градостроительного и земельного контроля будет заместитель руководителя этого госоргана Болат Мидиу.

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