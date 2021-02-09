ФСМС совместно с Нацпалатой здравоохранения направит усилия на поддержку бизнес-сообщества

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - 8 февраля председатель правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Болат Токежанов и глава Национальной палаты здравоохранения Ербол Бекмухамбетов подписали Меморандум о сотрудничестве, передает Kazakhstan Today.

Фонд медстрахования совместно с Нацпалатой здравоохранения намерены направить усилия на поддержку и создание благоприятных условий для медицинского бизнес-сообщества, включая снижение административных барьеров, совершенствование механизма защиты прав медицинских работников и пациентов, в целом дальнейшее развитие здравоохранения с целью улучшения качества медицинской помощи.

Как отметил после подписания документа Токежанов, привлечение нацпалаты позволит активизировать нашу совместную работу, которая была начата ранее в составе рабочих групп. Глава Фонда подчеркнул, насколько важно акцентировать внимание на решении задач, способствующих повышению конкурентоспособности отечественных медицинских организаций, среди которых с каждым годом увеличивается доля частных поставщиков медуслуг.

В свою очередь, глава Национальной палаты здравоохранения Ербол Бекмухамбетов выступил за реализацию общих инициатив, нацеленных на развитие прозрачного конкурентного рынка для всех субъектов здравоохранения, в особенности, улучшение условий для предприятий бизнеса, а также продвижение лучших практик медицинского страхования.

Система медицинского страхования дает большие возможности для привлечения и укрепления позиций медицинского бизнеса. Динамика роста частных поставщиков Фонда медстрахования за последние 3 года говорит о том, что доверие к ОСМС растет и новые правила игры создают правильные стимулы. Нас прежде всего интересует защита прав частного медицинского бизнеса, возможность участия в разработке нормативно-правовых актов касательно субъектов здравоохранения. Надеюсь, что в данном партнерстве мы сможем достичь лучших результатов как для пациентов, так и для развития самих медицинских организаций", - подчеркнул Ербол Бекмухамбетов.

Стороны договорились об эффективном взаимодействии с органами здравоохранения, правительственными структурами и деловыми кругами, сотрудничестве и обмене информацией по вопросам здравоохранения с правительством, органами здравоохранения, казахстанскими и международными, научными и профессиональными организациями.

Так, по итогам проведенного закупа медуслуг на 2021 год, поставщиками Фонда медстрахования стали 1312 медицинских организаций, из которых - 645 государственные (49%), 667 - частные предприятия (51%).Динамика роста частных медицинских организаций среди поставщиков ФСМС составила 20%.

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