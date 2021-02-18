Сагинтаев: Алматы продолжит развитие по принципу "Город без окраин"

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - На отчетной встрече с населением, проходящей в онлайн-формате, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о продолжении инфраструктурного развития окраин мегаполиса, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на то, что огромная часть сил и ресурсов была брошена на борьбу с коронавирусом, работа по приоритетным направлениям развития Алматы в 2020 году не останавливалась. Для улучшения инфраструктуры окраин города был принят 5-летний комплексный план развития "Новый Алматы". Уже начата реализация 504 проектов на 200 млрд тенге, сообщили в городском акимате.

Несмотря на шоковое давление пандемии на экономику, мы продолжили развитие по принципу "Город без окраин". Вы знаете, это мой принципиальный выбор, я продолжу работу в этом направлении. Каждый алматинец должен иметь равные стандарты жизни вне зависимости от места проживания", - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

В рамках развития инженерной инфраструктуры присоединенных в 2020 году микрорайонов было построено 300 километров сетей водопровода и канализации с охватом более 50 тыс. человек. Реконструировано 16,1 километра сетей теплоснабжения. Освещены улицы на окраинах города со 100-процентным охватом четырех районов Алматы. Построено 42,8 километра и отремонтировано 219,1 километра дорог. Завершен ремонт тротуаров протяженностью 86 километров.

В текущем году продолжится развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках комплексного плана "Новый Алматы". Планируется построить 40,4 километра новых дорог, охватить средним ремонтом более 200 километров дорог, продолжить строительство трех транспортных развязок и проекты по пробивке четырех улиц. Также предусматривается завершение строительства станций метро "Сарыарка" и "Достык" и продолжение строительства станции "Калкаман".

Для системного решения ряда проблем по инженерным сетям будут построены водозаборная станция "Аксай", коллектор в Наурызбайском районе. Кроме того, запланировано строительство 170 километров водопроводных и 145 километров канализационных сетей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства