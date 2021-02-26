Токаев поручил МВД восстановить штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Президент поручил Министерству внутренних дел восстановить штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия, передает Kazakhstan Today.

Насилие против женщин лишает их полноценного участия в жизни общества и оказывает негативное влияние на институт семьи. Решение этого наболевшего вопроса возможно только общими усилиями госорганов и неправительственных организаций. При этом ключевая роль здесь отводится специальным подразделениям МВД по защите женщин и детей от насилия, созданным еще в 1999 году. Они должны быть эффективным звеном взаимодействия полиции с гражданским обществом. Однако в свое время их штатная численность была сокращена почти наполовину, причем в тех регионах, где наиболее часто фиксируются факты бытового насилия. Эту проблему на площадке Совета поднимала социолог Гульмира Илеуова. Поручаю Министерству внутренних дел восстановить штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия", - сказал Касым-Жомарт Токаев в рамках V заседания Национального совета общественного доверия.

Он также отметил инициативу Айгуль Орынбек, которая предложила ввести специализацию женщин-следователей по насильственным преступлениям, совершенным против женщин и детей.

Это позволит не допускать факты предвзятого и нетактичного отношения к потерпевшим", - сказал президент.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства