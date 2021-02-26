Глава государства подписал поправки по вопросам атомной энергии

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования атомной энергии", передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Документ четко разграничивает полномочия и функции госорганов в сфере атомной энергетики. Это важно для повышения уровня безопасности казахстанцев, а также исключения дублирования полномочий. Некоторые нормы отечественного законодательства документ приводит в соответствие с международными требованиями по безопасности МАГАТЭ.

Закон должен обеспечить безопасность деятельности в сфере атомной энергетики и усовершенствовать законодательство в этой сфере. Документ также включает вопросы усиления радиационной безопасности. Закон повышает эффективность государственной политики в области охраны окружающей среды и здоровья населения.

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