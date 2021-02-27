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Глава государства назначил двух послов

26.02.2021 9127
Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства назначил послов РК в Италии и Малайзии, передает Kazakhstan Today

Президент подписал соответствующие указы. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, чрезвычайным и полномочным послом РК в Италии назначен Ерболат Сембаев. Чрезвычайным и полномочным послом РК в Малайзии - Булат Сугурбаев.
 
Напомним, 25 февраля в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами трех государств. 
 

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