Токаев направил поздравительную телеграмму Эрдогану

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения и пожелал успехов в ответственной государственной деятельности на благо турецкого народа, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Благодаря вашему эффективному руководству и взвешенной политике Турция продолжает свое устойчивое развитие, добивается больших успехов в повышении благосостояния граждан и укреплении своих позиций в регионе и на международной арене. Желаю Вам успехов в реализации важных начинаний и осуществлении планов, направленных на покорение новых вершин", - говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад турецкого лидера в развитие сотрудничества между двумя странами в духе братства и стратегического партнерства.

Подтверждаю готовность к укреплению двусторонних отношений и продолжению диалога на высшем уровне на благо наших народов. Надеюсь встретиться с Вами в Казахстане для обсуждения актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану неиссякаемой энергии, счастья и процветания турецкому народу.

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