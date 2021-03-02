В Казахстане отмечают День благодарности

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Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает Kazakhstan Today.

Дорогие соотечественники! День благодарности олицетворяет добро, милосердие, взаимопомощь и единство народа Казахстана. Особая символичность этого праздника заключается в том, что он отмечается в первый день весны – время обновления и надежд. И сегодня мы не только вспоминаем о духовном подвиге казахского народа и тяжелых испытаниях, выпавших на долю всех этносов нашей страны, но и с уверенностью смотрим в будущее, надежным фундаментом которого выступают согласие и консолидация казахстанского общества", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что значимость нашего единства наглядно демонстрируется в преодолении пандемии коронавирусной инфекции. Казахстанцы единым фронтом выступили против нового глобального вызова, угрожающего стабильному развитию государства.

В год 30-летия нашей Независимости мы ещё раз подтверждаем, что путь к процветанию выстроен на прочных нравственных основах, принципах толерантности, уважении к своей истории и любви к нашей общей Родине - Республике Казахстан! Искренне поздравляю всех казахстанцев с Днем благодарности! Желаю всем счастья, здоровья, мира и благополучия!" - заключил Елбасы.

Также граждан Казахстана поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем благодарности! Этот замечательный праздник, объявленный Елбасы на сессии Ассамблеи народа в 2015 году, обрел особый смысл и глубокую символику. Его ценности олицетворяют прочные традиции взаимопомощи и несокрушимого единства нашего народа. Опираясь на них, мы возродили государственность, преодолели все вызовы и подходим к 30-летнему рубежу нашей Независимости с большим багажом достижений в социально-экономическом развитии и на международной арене", - сказал Токаев.

Он отметил, что наши граждане вносят неоценимый вклад в развитие страны, укрепление мира и согласия на благословенной казахской земле.

Благодарю соотечественников за созидательный труд во имя Родины. Нет сомнений в том, что вместе, как сплоченная нация тружеников, мы добьемся поставленной цели - построим справедливое общество и укрепим нашу государственность. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!" - отметил президент.

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